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الخميس، 31-08-2023 10:44 ص

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 6 آخرين بعملية دهس في رام الله

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الوكيل الإخباري -قتل جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 6 آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، بعملية دهس وقعت صباح اليوم الخميس، عند حاجز بيت سيرا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.


وأوردت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن فلسطينيا يستقل شاحنة كبيرة نفذ عملية دهس 6 جنود ومستوطنين على حاجز "مكابيم" قرب رام الله، أحدهم في حالة حرجة وأعلن عن مقتله لاحقا، والآخر في حالة خطيرة، و4 في حالة طفيفة.


وأضافت الصحيفة أنه جرى إطلاق النار على المنفذ على حاجز آخر بعد مطاردته.

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يشار إلى أن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وصل إلى مكان عملية الدهس.


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