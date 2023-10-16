منظمات مجتمع مدني أردنية : جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب في غزة

الوكيل الإخباري - أكدت منظمات مجتمع مدني أردنية أن جيش الاحتلال ارتكب على مدى الأيام السابقة جرائم حرب بحق المدنيين في قطاع غزة من خلال استهدافهم بالقصف وهدم المباني على رؤوسهم وحرمانهم من المياه والطعام ومستلزمات العلاج.



ودعت هذه المنظمات في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، حكومات دول العالم خاصة المؤثرة، الى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف العدوان على غزة وشعبها، والتوقّف عن محاولات تهجير الغزيين الى خارج القطاع، والسماح بإدخال المعونات الطبية والإنسانية العاجلة، واحترام حق شعوب العالم في التعبير عن موقفها فيما يجري على الأرض الفلسطينية.



واستنكرت 35 منظمة الموقعة على البيان إمعان دولة الاحتلال تركيز قصفها الصاروخي على السكان المدنيين في قطاع غزة والقتل العمد والتسبب بتدمير واسع بالممتلكات، وتعمّد توجيه القصف للمباني المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والمستشفيات وأماكن تجمّع المرضى والجرحى، واستهداف العاملين في الإغاثة والرعاية الصحية.

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واستنكرت استخدام جيش الاحتلال الأسلحة المحظورة دوليا وقطع المياه والكهرباء، معتبرة أن جيش الاحتلال ارتكب بهذه الممارسات "جريمة حرب" وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

