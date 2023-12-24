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الأحد، 24-12-2023 11:38 ص

من هم الـ 8 جنود الذي اعلن جيش الاحتلال عن مقتلهم اليوم ؟

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الوكيل الإخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد عن مقتل 8 جنود، بينهم ضباط، في معارك غزة، مما يرفع عدد قتلاه إلى 485 منذ بداية الحرب.

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وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن القتلى، حيث قُتل ثلاثة جنود أمس من كتيبة الهندسة 603. كانوا هم الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي (19 عامًا من حيفا)، والرقيب أورال باشان (20 عامًا من حيفا)، والرقيب غال هيرشكو (20 عامًا من بيتح). كما سقط الرقيب إيتامار شيمن (21 عامًا من لابيد)، الذي قاتل مع الكتيبة 77، في نفس المعركة.


وفي وسط قطاع غزة، استقبل مسعف ومقاتل من كتيبة الاحتياط 7810، الرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي (30 عامًا من هرتسليا)، والرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا (28 عامًا من حيفا).


وفي معركة أخرى بالمنطقة، قُتل جنديان من كتيبة الاحتياط 6646، الرائد (احتياط) إليصاف شوشان (23 عامًا من القدس، مقاتل في الكتيبة 6646)، والرائد (احتياط) أوهاد عاشور (23 عامًا من كفار). يونا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الحوادث المختلفة المذكورة، أصيب ستة مقاتلين آخرين بجروح خطيرة، وتم إبلاغ عائلاتهم .


 




 

 


 

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