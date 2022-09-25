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الأحد، 25-09-2022 11:21 ص

مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة 3 أطفال من عائلة واحدة في فلسطين

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الوكيل الإخباري-أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية في فلسطين يونس العاصي، مساء أمس السبت، عن فتح تحقيق في وفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة في المحافظة.

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ونقلت "الترا فلسطين"، عن العاصي قوله: "إنه تم فتح تحقيق في وفاة ثلاثة أطفال من عائلة واحدة خلال 20 يومًا، بشكل مفاجئ، وسيتم إعلان النتائج بعد انتهاء التحقيق".

وفي فاجعة نادرة الحدوث، وبشكل مفاجئ، فقد المواطن الفلسطيني فادي عبد الرازق، من مخيم الفارعة في طوباس بالضفة الغربية، طفله الثالث نمر البالغ من العمر خمسة أعوام، وذلك بعد أيام من وفاة شقيقته وشقيقه الطفلين، دون أن يكونوا قد عانوا من أي أمراض سابقة.


ونقل "تلفزيون فلسطين" عن العائلة، تأكيدها أن جميع الفحوصات التي أجريت لشقيقي الطفل الذين توفوا قبل أيام أثبتت أنهم لم يعانوا من أي أمراض، مبينين أنهم ينتظرون الآن نتائج الفحوصات التي تتعلق بالجينات الوراثية.

ووفقا لمدير مستشفى طوباس التركي الحكومي، محمد سمارة، فإن شقيقي الطفل نمر، لم يكونا يعانيان من أي أمراض سابقة، معلنا عن خضوع جثمان الطفل نمر للتشريح.


وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بصور الأطفال والحادثة النادرة والمفاجئة، معبرين عن مواساتهم ومشاطرتهم للعائلة الحزينة.

 

المصدر : رام الله

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