موسكو: الولايات المتحدة تطالب القيادة الإسرائيلية بتسريع عملياتها في غزة غير آبهة بالخسائر البشرية

الوكيل الإخباري - ذكر المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الروسي الخارجي أن السياسيين الأمريكيين يدعون القيادة الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة إلى تسريع عملياتها في قطاع غزة غير آبهة بالخسائر البشرية.



وأوضح المكتب في بيان رسمي، أن هذا الموقف نابع من مخاوف البيت الأبيض من أن تؤثر الحرب الإسرائيلية على غزة سلبا على أوضاع الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية.

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وأضاف البيان: "أعربت الإدارة الأمريكية في ظل الوضع الراهن المحيط بقطاع غزة عن قلقها إزاء استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي، وبدأت بالدعوة لتطبيق "هُدَن إنسانية" وتضييق رقعة مناطق القصف المدفعي، لاجئة إلى أسلوبها المفضل المتمثل في (ازدواجية المعايير)".



وأكد أنه بالرغم من التصريحات الأمريكية ذات الوجهين واللسانين، وتعاطفها "الصوري" مع الشهداء الفلسطينيين، إلا أن خطابها مع القيادة الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة مختلف تماما، فهي تطالبها بتسريع عملياتها العسكرية في قطاع غزة وتدمير حركة "حماس" بأسرع وقت ممكن، لأن استطالتها ستؤثر على انتخاب جو بايدن.



وخلص البيان إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تسريع العمليات العسكرية الرامية إلى تدمير "حماس" سيؤدي إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء المدنيين، لكنها تعتبر ذلك مقبولا تماما.

RT