الإثنين 13-11-2023
الوكيل الاخباري

الأردن يدين جرائم حرب الاحتلال في غزة

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

أونروا: عملياتنا في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة

كتائب القسام تقصف من جديد .. استهداف قوة إسرائيلية خاصة

6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق خان يونس

وزير خارجية الاحتلال يدعي موعد حسم الحرب

الأشغال تنهي أعمال تعبيد مواقع متفرقة في محافظة البلقاء

شاهد - لقطات تعرض لأول مرة لكتائب القسام في غلاف غزة

حزب الله يستهدف موقع للاحتلال ويحقق فيه إصابات مباشرة

أطباء بلا حدود: محيط مستشفى الشفاء أصبح ساحة حرب

عاجل

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

الإثنين، 13-11-2023 06:43 م

موسكو: الولايات المتحدة تطالب القيادة الإسرائيلية بتسريع عملياتها في غزة غير آبهة بالخسائر البشرية

655239ab42360407a05baefa


الوكيل الإخباري - ذكر المكتب الإعلامي لجهاز الاستخبارات الروسي الخارجي أن السياسيين الأمريكيين يدعون القيادة الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة إلى تسريع عملياتها في قطاع غزة غير آبهة بالخسائر البشرية.

وأوضح المكتب في بيان رسمي، أن هذا الموقف نابع من مخاوف البيت الأبيض من أن تؤثر الحرب الإسرائيلية على غزة سلبا على أوضاع الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتخابية.

اضافة اعلان


وأضاف البيان: "أعربت الإدارة الأمريكية في ظل الوضع الراهن المحيط بقطاع غزة عن قلقها إزاء استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني نتيجة لضربات الجيش الإسرائيلي، وبدأت بالدعوة لتطبيق "هُدَن إنسانية" وتضييق رقعة مناطق القصف المدفعي، لاجئة إلى أسلوبها المفضل المتمثل في (ازدواجية المعايير)".


وأكد أنه بالرغم من التصريحات الأمريكية ذات الوجهين واللسانين، وتعاطفها "الصوري" مع الشهداء الفلسطينيين، إلا أن خطابها مع القيادة الإسرائيلية خلف الأبواب المغلقة مختلف تماما، فهي تطالبها بتسريع عملياتها العسكرية في قطاع غزة وتدمير حركة "حماس" بأسرع وقت ممكن، لأن استطالتها ستؤثر على انتخاب جو بايدن.


وخلص البيان إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن تسريع العمليات العسكرية الرامية إلى تدمير "حماس" سيؤدي إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء المدنيين، لكنها تعتبر ذلك مقبولا تماما.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
396124

الدفاع المدني بغزة: الجرحى في جباليا يستشهدون لعدم توفر الإمكانات

image (2)

أونروا: عملياتنا في غزة ستتوقف خلال 48 ساعة

غغغ

كتائب القسام تقصف من جديد .. استهداف قوة إسرائيلية خاصة

9

6 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا شرق خان يونس

99

وزير خارجية الاحتلال يدعي موعد حسم الحرب

web

شاهد - لقطات تعرض لأول مرة لكتائب القسام في غلاف غزة

أخبار متعلقة
251726

بايدن: لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في غزة

image (40)

البيت الأبيض يتحدث عن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

6545f92442360419792fdd39

"نيويورك تايمز": إسرائيل استخدمت "ثاني أكبر قنبلة" بترسانتها في جباليا وإدارة بايدن تطلب تفسيرا

652e1f024c59b7457771f226

"أكسيوس": مشرعون أمريكيون يضغطون على مصر بشأن المناطق الآمنة في غزة

file

الجامعة العربية تطالب بوقف العمليات العسكرية في غزة وفتح ممرات آمنة لإغاثة السكان

652cfc814c59b70fd27a72fd

السيسي يحذر من تجويع غزة