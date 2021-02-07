نابلس .. الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل

الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف العمل في بناء سبعة منازل في بلدة صرة غرب نابلس.

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وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صرة، وأخطرت بوقف العمل ببناء سبعة منازل في الجهة الغربية من البلدة، المقابلة للبؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد".



وأضاف أن ملكية المنازل المخطرة تعود لكل من: عبد الباسط محمد، وعبد القادر ترابي، وزاهي ترابي، وفارس ترابي، وتيسير غانم، وايمن غانم، وضياء ترابي.

المصدر : وفا

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