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الأحد، 07-02-2021 12:21 م

مقابلة للبؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد"

نابلس .. الاحتلال يخطر بوقف البناء في سبعة منازل

صرة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف العمل في بناء سبعة منازل في بلدة صرة غرب نابلس.

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وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة مراد شتيوي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صرة، وأخطرت بوقف العمل ببناء سبعة منازل في الجهة الغربية من البلدة، المقابلة للبؤرة الاستيطانية "حفاد جلعاد".


وأضاف أن ملكية المنازل المخطرة تعود لكل من: عبد الباسط محمد، وعبد القادر ترابي، وزاهي ترابي، وفارس ترابي، وتيسير غانم، وايمن غانم، وضياء ترابي.

 

المصدر : وفا 

 

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