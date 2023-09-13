نابلس: تكرم الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس

الوكيل الإخباري- كرمت مؤسسات محافظة نابلس واقليم فتح اليوم الأربعاء، الأسيرين المحررين كريم وماهر يونس، في مقر المحافظة وحرم جامعة النجاح الوطنية.

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وأعلنت جامعة النجاح الوطنية اليوم قرار تقديم منحة دكتوراة كاملة في تخصص التاريخ للأسير المحرر كريم يونس، بناء على تعليمات مجلس الأمناء وإدارة الجامعة.



وحضر حفل التكريم الذي نظم في حرم جامعة النجاح الوطنية، عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات والفعاليات في المدينة والطلبة.



وتعذر على الأسير المحرر ماهر يونس الحضور واستلم التكريم نيابة عنه أحد أقاربه.

وقال القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس إن نضال الأسير المحرر كريم يونس كان أملاً لصناعة الكرامة للأجيال القادمة.

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