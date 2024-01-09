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الثلاثاء، 09-01-2024 01:08 م

نادي الأسير الفلسطيني: 5755 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 25 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة معتقلي الضفة منذ 7 أكتوبر إلى 5755، حسب نادي الأسير الفلسطيني.

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وأشار نادي الأسير إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين وقلقيلية ورام الله ونابلس وطولكرم والقدس. 


وأضاف أنه "رافق حملة الاعتقالات تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين ومصادرة الأموال والمركبات، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، وعمليات تخريب واسعة تطال البنى التحتية.


 




 

 


 

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