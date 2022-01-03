الإثنين 03-01-2022
الوكيل الاخباري

العراق : عدد السكان يتجاوز 41 مليون نسمة

العراق : تعرض قاعدة جوية للتحالف الدولي لهجوم بطيران مسير

الفراية: إجراءات لوقف الاعتداءات على أراضي الدولة

دراسة تكشف لغز السرعة الكبيرة لانتشار أوميكرون وتفوقه على باقي المتحورات

الملك: ثمة أطراف تريد لمسيرة التحديث أن تفشل

كريشان: نواب يطالبون بفصل بلديات منذ تسلمي الحقيبة الوزارية

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% في الاردن

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

متلقي جرعتي لقاح كورونا يتخطون حاجز الـ4 ملايين شخص في الأردن

الصحة لـ الوكيل : فلورونا ليس معقداً ولا يحتاج لعلاج خاص

الإثنين، 03-01-2022 02:38 م

نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

اسرى


الوكيل الإخباري-أفاد نادي الأسير، مساء يوم الأحد، بأن تدهورا جديدا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

اضافة اعلان


وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد يعاني منذ الأمس من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "برزلاي"، علمًا أنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي.


يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 هم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد.


كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_611cb18137987

مستوطنون يهدمون غرفة زراعية في مسافر يطا

manar-08186310015474866939

جرافات الاحتلال تواصل عمليات التجريف في أراضي كفر الديك

خلال-فبراير..-أبرز-انتهاكات-الاحتلال-في-القدس-والأقصى-750x405-1

الاحتلال يعتقل 5 مقدسيين بينهم طفلان شقيقان

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

18d9d91e-a838-4288-8f00-a37c5fc1dfe5

مستوطنون يشرعون بشق طريق استيطانية غرب بيت لحم

dSyKL

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

أخبار متعلقة
sSd06

إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحق الأسير الإداري عبد الباسط معطان المصاب بالسرطان

4SKaC-800x506

نادي الأسير: غدا جلسة محاكمة جديدة للمعتقل أبو هواش المضرب منذ 113 يوما