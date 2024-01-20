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السبت، 20-01-2024 03:13 م

نادي الأسير: معتقلون تعرضوا للتنكيل والتعذيب في "مجدو" منذ بدء العدوان

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير "إن سجن "مجدو" شكل أحد أبرز السّجون التي شهد فيها المعتقلون عمليات تعذيب وتنكيل، كانت الأشد، إلى جانب ما جرى في سجن "النقب"، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

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وأوضح، في بيان صحفي، صدر اليوم السبت، أن "مجدو" يعتبر من السّجون المركزية التي يحتجز فيها الاحتلال المعتقلين، وبعد السابع من أكتوبر خرجت عشرات الشهادات حول ما نفّذته قوات القمع التابعة إلى إدارة السّجون، إلى جانب وحدات من جيش الاحتلال، حول عمليات التّعذيب والتّنكيل الوحشية التي تعرضوا لها بشكل ممنهج وجماعي.


وشكّلت عمليات الضرب المبرّح، وعمليات الاقتحام الوحشية، أحد أبرز ما تضمنته شهادات المعتقلين، إلى جانب ظروف الاحتجاز القاسية جدا، والتي تندرج في إطار عمليات التّعذيب الممنهجة.

 

وفا


 




 

 


 

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