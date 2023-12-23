الأسير الفلسطيني خليل الدويك في وضع صحي حرج

الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني -السبت- إن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان المنحل)، عزيز الدويك، يمر بظروف صحية صعبة جدا في سجن النقب جنوب إسرائيل.

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وأضاف أن الدويك يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري، موضحا أنه سبق وأن أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى.



ومنذ اعتقاله في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يتلقى الدويك (75 عاما) العلاج الطبي المناسب، وتطالب عائلته وأبناؤه بالسماح لها بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.



ويشار إلى أنه صدر بحقه قرار اعتقال إداري (دون تهمة) لمدة 6 أشهر.



