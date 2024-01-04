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الخميس، 04-01-2024 03:01 م

الاحتلال يعتقل أكثر من 50 امرأة من غزة

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الوكيل الإخباري- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أسماء 51 معتقلة من غزة، يقبعن في سجن (الدامون).

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وأوضحت الهيئة والنادي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الأسماء المتوفرة حتى نهاية الأسبوع المنصرم، بينهن مسنات وطفلات، لكن عدد المعتقلات من غزة أعلى من هذا العدد، إلا أن المعطى الواضح متعلق بمعتقلات سجن (الدامون) فقط.


وأشار البيان، إلى أن المتوفر حول المعتقلات فقط أسماؤهن، وبعض المعطيات التي نقلتها المعتقلات حول أوضاعهن، إذ يواجهن عمليات تنكيل وإذلال على مدار الوقت، وهن محتجزات في ظروف مأساوية، كما كل معتقلي غزة، إذ لم تتسنَّ للمؤسسات معرفة أي معطى دقيق عن أعدادهم، وأماكن احتجازهم، أو أوضاعهم الصحية، إذ يواصل الاحتلال ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويمنع الطواقم القانونية التابعة للمؤسسات الحقوقية من زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، كما يرفض السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.


ولفت إلى أن المعطى الوحيد الذي أعلنته إدارة سجون الاحتلال، هو وجود 661 من معتقلي غزة صنفتهم (المقاتلين غير الشرعيين).


 




 

 


 

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