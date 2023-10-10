نادي الأسير: هناك تخوفات من اغتيال الاحتلال للمعتقل المضرب كايد الفسفوس

الوكيل الإخباري- حذر نادي الأسير، من إقدام الاحتلال على الاستفراد بالمعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (69) يومًا واغتياله، خاصة في ظل حالة العزل المضاعفة التي فُرضت على المعتقلين.

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وأضاف النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء الإجراءات الانتقامية الجماعية التي شرعت بها إدارة السجون، والعدوان المتواصل والمضاعف على المعتقلين، فإن هناك تخوفات كبيرة جدا ومضاعفة، خاصة مع وقف زيارات المحامين، والصعوبات البالغة التي تواجهها المؤسسات في متابعة أوضاع المعتقلين.



وأكد نادي الأسير، أنه وفقا لآخر زيارة تمت له في الرابع من الشهر الجاري، إذ كان المعتقل الفسفوس يعاني من أوضاع صحية خطيرة للغاية، ورغم كل المحاولات التي سبقت هذه المرحلة بنقله من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى مدني، فإن الاحتلال أصر على احتجازه وعزله في الرملة، السجن الذي استُشهد فيه الشيخ الشهيد خضر عدنان، وبقي محتجزا فيه حتى اللحظات الأخيرة على استشهاده.



وطالب الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، بأخذ دورها اللازم الذي يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة وحالة الحرب، والمخاطر الكبيرة والمضاعفة على مصير المعتقل الفسفوس، وكل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وفا