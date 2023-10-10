الثلاثاء 10-10-2023
الوكيل الاخباري

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

توجيهات عاجلة من جلالة الملك عبد الله الثاني

العقبة: حملة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

خادم الحرمين والامير محمد بن سلمان يعزيان جلالة الملك

الصحة العالمية تدعو لفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة

12 مسجدا دمرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال يعلن مقتل 124 من جنوده

عاجل

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

الثلاثاء، 10-10-2023 02:28 م

نادي الأسير: هناك تخوفات من اغتيال الاحتلال للمعتقل المضرب كايد الفسفوس

700x414


الوكيل الإخباري- حذر نادي الأسير، من إقدام الاحتلال على الاستفراد بالمعتقل كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ (69) يومًا واغتياله، خاصة في ظل حالة العزل المضاعفة التي فُرضت على المعتقلين.

اضافة اعلان


وأضاف النادي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه في ضوء الإجراءات الانتقامية الجماعية التي شرعت بها إدارة السجون، والعدوان المتواصل والمضاعف على المعتقلين، فإن هناك تخوفات كبيرة جدا ومضاعفة، خاصة مع وقف زيارات المحامين، والصعوبات البالغة التي تواجهها المؤسسات في متابعة أوضاع المعتقلين.


وأكد نادي الأسير، أنه وفقا لآخر زيارة تمت له في الرابع من الشهر الجاري، إذ كان المعتقل الفسفوس يعاني من أوضاع صحية خطيرة للغاية، ورغم كل المحاولات التي سبقت هذه المرحلة بنقله من (عيادة سجن الرملة) إلى مستشفى مدني، فإن الاحتلال أصر على احتجازه وعزله في الرملة، السجن الذي استُشهد فيه الشيخ الشهيد خضر عدنان، وبقي محتجزا فيه حتى اللحظات الأخيرة على استشهاده.


وطالب الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحقوقية الدولية، بأخذ دورها اللازم الذي يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة وحالة الحرب، والمخاطر الكبيرة والمضاعفة على مصير المعتقل الفسفوس، وكل المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2252552

العدوان على غزة يُكبد الاحتلال خسائر باهظة يومياً

11

انتشال ثمانية شهداء من تحت ركام منزلين في خان يونس ورفح

1020231082350749607200

الصحة الإسرائيلية: 535 شخصا يعالجون حاليا بالمستشفيات

609d0706423604751e0b4a2e

القسام تقصف تل ابيب رداً على استهداف المدنيين

55

صحة غزة : الاحتلال استهدف 4 مركبات إسعاف في القطاع

11

ابو عبيدة يحذر : مهلة لسكان مدينة عسقلان لمغادرتها قبل الساعة الخامسة من مساء اليوم

أخبار متعلقة
92021715028705588221

إدارة سجون الاحتلال تفرض "إجراءات عقابية" بحق المعتقلين

dce528c1264d2d75894de0d4f731d992

الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداريّ للمعتقل مصطفى بني عودة للمرة الرابعة

18-1586426334-jpg-1586426334.wm

"نادي الأسير": الاحتلال يرفض التعاطي مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعرقل تنقل الفلسطينيين شرق نابلس

احتلال8

الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين شمال طولكرم

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من جنين