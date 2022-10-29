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نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

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السبت، 29-10-2022 10:07 ص

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال مسؤولية حياة الأسيرة "عساف"

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الوكيل الاخباري - حمل نادي الأسير الفلسطيني، إدارة معتقلات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي للأسيرة أزهار عساف، بعد تعرضها الخميس الماضي لوعكة صحية نتجت جرّاء إهمال إدارة السجون لوضعها الصحي، ومماطلتها في نقلها إلى المستشفى.

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وأوضح نادي الأسير في بيان، أن الأسيرات ومنذ الأمس وعلى إثر ما تعرضت له الأسيرة عساف، نفّذوا خطوات احتجاجية تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام.
ولفت إلى أن الأسيرات يواجهن أوضاعًا مأساوية وعلى عدة مستويات، خاصة أن مجموعة منهن يعانين من مشاكل صحية، وهن بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، ومن بينهن مجموعة من الجريحات.


وطالب النادي كافة جهات الاختصاص بضرورة التدخل، من أجل الإفراج عن الأسيرة عساف، خاصة أن الأسيرات فاجعة واجهن خلال هذا العام استشهاد رفيقتهم الأسيرة سعدية فرج الله، جراء تعرضها لجريمة الإهمال الطبي.

 

صفا


 




 

 


 

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