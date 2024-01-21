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الأحد، 21-01-2024 12:47 م

نادي الأسير: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من تشرين الأول الماضي

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الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، إن الاحتلال اعتقل أكثر من 6170 فلسطينيا ، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وأفاد نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.


وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، والقدس، رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين .

 

وفا


 




 

 


 

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