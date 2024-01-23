ناشطون يدعون لكتابة "وقف إطلاق النار" في غزة على بطاقات الاقتراع الأميركية

الوكيل الإخباري- يحضّ ناشطون مدافعون عن السلام الناخبين في الولايات المتحدة على كتابة «وقف إطلاق نار» على بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية احتجاجا على طريقة تعاطي الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

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وأكد ائتلاف مجموعات مناهضة للحرب أطلق على حملته اسم «صوّت بوقف إطلاق النار» Vote Ceasefire بأن التحرّك يتيح للأميركيين التعبير عن غضبهم حيال تزايد عدد الشهداء المدنيين في غزة حيث ترد إسرائيل بقصف جوي وعمليات بريّة على هجوم حماس غير المسبوق عليها الذي وقع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).



وسيختار الناخبون في نيوهامشير مرشحهم المفضل في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم لكن الخطوة موجهة لأولئك الذين يرغبون بتوجيه رسالة تنديد للبيت الأبيض.



وجاء في منشور للحملة على منصة «إكس» على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، راقب العالم تدهور الأوضاع في حرب غزة فيما رفضت إدارة بايدن جميع المطالب للدعوة إلى وقف لإطلاق النار ووضع حد للدعم الأميركي لإسرائيل».



وأضافت «لذا، ننقل معركتنا إلى الميدان الذي يهتم به الديمقراطيون أكثر من أي مكان آخر -الانتخابات. بينما سيفوز جو بايدن بشكل مؤكد تقريبا بترشيح الحزب الديمقراطي في وقت لاحق هذا العام، عليه أنه يعرف أن الطريق للوصول إلى ذلك سيكون طويلا وصعبا إذا رفض الإصغاء إلى ناخبيه».



