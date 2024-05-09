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الخميس، 09-05-2024 11:47 ص

التربية والتعليم تتفقد الأكاديمية الملكية للمكفوفين

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الوكيل الاخباري- تفقد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور فيصل الهواري، اليوم الخميس، مدرسة عبدالله بن أم مكتوم/الأكاديمية الملكية للمكفوفين، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة في المدرسة من جميع النواحي للرقي بالعملية التعليمية، وجهود العاملين والتعاضد والتعاون والعمل بروح الفريق.

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وأضاف خلال الزيارة التي حضرها مدير مديرية برامج الطلبة ذوي الإعاقة الدكتور محمد الرحامنة، ومدير مديرية الإرشاد والتوجيه جهاد البدارين، أن المدرسة ستبقى منارة علم وصرح شامخ يقدم كل ما يلزم من مهارات ومعارف وتلبية لاحتياجات الطلبة حتى يكونوا بناة الغد وجيل المستقبل.


وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز كوادر الهيئتين الإدارية والتدريسية، وتقديم الدعم المعنوي والنفس الاجتماعي للطلاب والطالبات، حيث تم عقد لقاءات جماعية وفردية وزيارة للغرف الصفية وتفقد للمرافق، بالإضافة إلى حضور جانب من الحصص الصفية والتفاعل مع الطلبة.

 




 

 


 

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