شركة البريد تنشئ في مبناها مركزا للتجارة الإلكترونية

الوكيل الاخباري- تعتزم شركة البريد الأردني، إنشاء مركز للتجارة الإلكترونية في مبناها لتوحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة.

اضافة اعلان



وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سامي الداوود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن شركات "البريد السريع" ستنتقل من موقعها في مطار الملكة علياء الدولي إلى الإدارة الرئيسة في مبنى الشركة بالمقابلين، من أجل توحيد وضبط الإجراءات في التعامل مع الطرود الواردة إلى المملكة، والخاصة ببعائث التجارة الإلكترونية في ظل توفر المساحات الكافية في مبنى الشركة اللازمة لإنشاء المركز.



وأضاف إن هناك إمكانية للتوسع في مساحات إضافية تشمل المستودعات، وتوفر البنية التحتية اللازمة، وعناصر الأمن والحماية اللازمة، والتي تتوفر حاليا من خلال النافذة الواحدة، مشيرا إلى أنه سيتم إدخال نظام جديد من قبل دائرة الجمارك الأردنية للتخليص على الطرود البريدية، وفرزها وفقا للقيمة والمعايير المحددة بالتنسيق مع الجهات الرقابية، واستكمال الموافقات اللازمة على الطرود الواردة بعدها لحين إيصالها إلى وجهتها النهائية.



ولفت إلى تشكيل لجان فنية مشتركة بين الشركة والجمارك لإعداد الترتيبات اللازمة، وتجهيزات البنية التحتية، ورسم الإجراءات وخطة العمل، كما سيتم كذلك التشاور مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص لإنجاز الترتيبات اللازمة للأعمال المطلوبة في المركز، وفقا للموعد المحدد لبدء العمل في أيلول المقبل.