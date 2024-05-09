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الخميس، 09-05-2024 11:56 ص

الأردن 33 عالميًا والرابع عربيا في معدل سرعات الإنترنت

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الوكيل الاخباري- أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ،الخميس، عن ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت وفقًا لموقع أوكلا (Ookla) العالمي لقياس سرعات الإنترنت.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تصدر الأردن المرتبة 33 عالميًا في معدل سرعات الإنترنت والرابع عربيا، حيث بلغ متوسط سرعاته الثابتة (الفايبر والـ ADSL) 142 ميجابايت في الثانية وذلك عن شهر أذار للعام الجاري 2024.

وتوقعت الهيئة استمرار ارتفاع المعدل للفترة القادمة حيال ازدياد أعداد اشتراكات الإنترنت الخاصة بالفايبر وبخاصة في مناطق محافظات إقليم الوسط.

وأضافت أن هذا التصنيف الجديد الذي تقدمت فيه الأردن أربعة مراكز في التصنيف الدولي خلال وقت قصير يعكس الجهود المتميزة التي تسعى الهيئة لتحقيقها للوصول إلى قطاع اتصالات متطور ينافس الدول العالمية والإقليمية المتسارعة في مواكبة أحدث التطورات على صعيد التقدم المستمر في هذا المجال، لا سيما وتشجيع الشركات من خلال خلق روح تنافسية إزاء تقديم خدمات إنترنت مميزة كفيلة بوضع الأردن في مصاف الدول المتقدمة لكون قطاع الاتصالات بات من أهم القطاعات التي تعتمد عليه باقي القطاعات الأخرى في تقديم خدماتها.

 




 

 


 

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