الخميس 06-04-2023
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الخميس، 06-04-2023 11:07 م

نتنياهو : أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا

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الوكيل الاخباري - تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الخميس مع بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” حول آخر التطورات والمستجدات التي تمر بها إسرائيل في أعقاب إطلاق القذائف الصاروخية من غزة وجنوب لبنان.
 
وقال نتنياهو إن :” أعدائنا سيدفعون ثمنا باهظا والنقاش الداخلي النقاش الداخلي لن يمنعنا من شل أعدائنا وتوجيه ضربات قاسية لهم”.

وأضاف :” ما يجري في إسرائيل لن يمنعنا من العمل في أي مكان وفي أي وقت، ونقول لأعدائنا في لحظة الاختبار يتحد الإسرائيليون”.

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