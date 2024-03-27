الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

إرتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تضاعُف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 5 مرات في ربع قرن

الإفتاء الأردنية توضح حكم إفطار يوم من رمضان دون عذر

بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأردن يمر بتحول ديموغرافي

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

فيديو - الدفاع المدني الإسرائيلي: إصابة جراء سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة

روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

الأربعاء، 27-03-2024 11:58 ص

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

خخخخخ


الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيلتقي اليوم الأربعاء بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

اضافة اعلان


وتقدر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيرا في غزة، في حين تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين.


وسبق أن سادت هدنة بين حماس وإسرائيل -بوساطة قطرية مصرية أميركية- لمدة أسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023 تم خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ححح

بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

خخ

فيديو - الدفاع المدني الإسرائيلي: إصابة جراء سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة

دمار4

الاحتلال يشن غارة جنوب مدينة رفح

حح

أبرزها "ارتجاج في المخ" .. جنود إسرائيليون يُعانون من مشاكل عقلية قد تلازمهم طويلا

الاحتلال 7

قوات الاحتلال تقتحم قرية جنوبي نابلس

اسعاف 5

شهيد في جنين والاحتلال يدفع بتعزيزات إلى قباطية

أخبار متعلقة
000_33Z84FL_0

إسرائيل تشتعل غضباً من إدخال المساعدات إلى غزة وتهدد بتكرار مجزرة الطحين

ك

مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال "24 إلى 48 ساعة"

thumbs_b_c_2f30921004e0711c0b4d16c5229e207a

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعيش في حالة صدمة

53bc6a6a-1386-41e0-9e51-0026ebc29f74

مفوض أممي: نحذّر من مغبة قيام إسرائيل بعملية عسكرية برفح

mKa7L

صحف عالمية تعلق على مخاوف إسرائيل من الإفراج عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي

ط

يديعوت أحرونوت: لا نعرف سبب تفاؤل بايدن بقرب وقف إطلاق النار