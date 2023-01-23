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الإثنين، 23-01-2023 01:57 م

نتنياهو يهدد بمنع البناء الفلسطيني بالضفة الغربية

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الوكيل الإخباري - هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمنع البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (C) بالضفة الغربية المحتلة.

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وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، إن حكومته هدمت قرابة 30 مبنى فلسطينيا في تلك المناطق منذ بداية العام الحالي، مهددا بقوله "لقد انتهى زمن البناء العشوائي الفلسطيني في الضفة وفرض الوقائع على الأرض".
وجاءت التغريدة بعد مشادات كلامية دارت بينه وبين وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" في جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد، على خلفية إخلاء بؤرة استيطانية جرى تشييدها حديثاً قرب رام الله.


وفي السياق ذاته، قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن اجتماع رؤساء الائتلاف الذي عقد يوم أمس، شدد على ضرورة قيام الإدارة المدنية بفرض القانون على الفلسطينيين بشكل أكبر، إثر الوثيقة التي قدمها وزير الأمن القومي في اجتماع الحكومة.


وجرى الاتفاق على تشكيل فريق لمعالجة قضية القرية البدوية في الخان الأحمر، يضم الوزراء ياريف ليفين وبن غفير ويواف غلانط وبتسلئيل سموطريتش.


بترا


 




 

 


 

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