نداء عاجل من حماس للدول العربية والإسلامية والمنظمات

الوكيل الإخباري -

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وجهت حركة حماس، اليوم، نداء عاجل إلى دعم وإسناد مستشفيات قطاع غزة لاستمرار أداء دورها إنقاذاً لأرواح المدنيين.وقالت حماس، انها تتوجه بالنداء العاجل إلى كلّ المؤسسات والمنظمات الإنسانية والطبية والإغاثية، والدول والحكومات في عالمنا العربي والإسلامي للتدخل الجاد والسريع من أجل دعم وإسناد المستشفيات العاملة في قطاع غزّة، والضغط باتجاه إدخال المواد الإغاثية والمعدات الطبية، وفتح مستشفيات ميدانية جديدة، بمبادرات عاجلة من كل دولنا العربية والإسلامية، للتعامل مع ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى والمصابين، ممّا ينذر بمأساة إنسانية حقيقية.