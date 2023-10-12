الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

طلبة "الأردنية" ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

5 أكاديميين من "العلوم التطبيقية" ضمن أفضل العلماء المتميزين عالميا

افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع

نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

كتائب القسام تستهدف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية

وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية

إسرائيل تعلن مقتل ضابط خلال الاشتباكات مع "حماس" بغلاف غزة

هجوم الاحتلال على غزة.. سيناريوهات لعملية محفوفة بالمخاطر

مؤسسة ولي العهد تطلق حملة "إغاثة أشقائنا في غزة"

عاجل

زلزال جديد في تركيا بقوة 4.7 درجة

الخميس، 12-10-2023 02:54 م

هجوم الاحتلال على غزة.. سيناريوهات لعملية محفوفة بالمخاطر

5585


الوكيل الإخباري - ليس لدى الاحتلال الذي يستعد لشن هجوم على قطاع غزة رداً سوى القليل من الخيارات المطروحة على الطاولة، وبالتالي يرجح بشكل متزايد أن يكون الهجوم البري هو الخيار الأول، ليبقى تحديد التوقيت والنطاق، حسب ما ترى صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

اضافة اعلان


وأوضحت الصحيفة، أنه من المحتمل أن يشن جيش الاحتلال هجوما بريا على قطاع غزة في الأيام المقبلة، ردا على هجوم المقاومة الإسلامية الذي خلّف أكثر من 1300 قتيل.


إلا أن هناك خيارات أخرى متاحة الآن للاحتلال من بينها -كما يرى العقيد ميشيل غويا، ضابط البحرية السابق- الاكتفاء بتنفيذ حملة من الضربات الجوية عن بعد لتدمير البنية التحتية العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي.


والاحتمال الآخر حسب غويا، هو البدء بضربات ثم تنفيذ عملية داخل قطاع غزة، "لكنها تكون محدودة للغاية في الوقت المناسب، وتشبه إلى حد ما عملية مداهمة"، أما الخيار الأخير فتنفيذ الضربات ثم دخول المنطقة والبقاء هناك، ويشير المتخصص إلى أن هذين السيناريوهين الأخيرين يتطلبان التنسيق بين القوة النارية عن بُعد وقوات الهجوم البري.


ومهما كان الخيار الذي سيتم اعتماده، فإن عملية الدخول إلى قطاع غزة ستركز على 3 خطوط أمامية، كما يقول الجنرال جان بول بالوميروس، الرئيس السابق لقسم تحويل القدرات العسكرية بحلف شمال الأطلسي، أولها السيطرة بالدبابات على النقاط المركزية مثل الطرق، والثاني هو السيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي من أجل التشويش على الاتصالات بين مقاتلي حماس وقادتهم، وأخيرا، العمليات الخاصة لقتل القادة العسكريين ومحاولة إنقاذ الأسرى، وخلال هذه المرحلة سيستخدم الاحتلال تقنياتها الأكثر تقدما وبعضها غير معروف.


وأشارت الصحيفة إلى أن السلاح "التكنولوجي" الأكثر شهرة في ترسانة جيش الاحتلال هو المسيّرات.

ويقول ضابط رفيع سابق إنهم قاموا بجعل القتال آليا منذ سنوات من أجل الحد من الخسائر البشرية، وإرسال مسيّرات للاستكشاف للحصول على معرفة تفصيلية بالتضاريس، خاصة في سياق القتال في المناطق الحضرية حيث يكون استخدام الدبابات الثقيلة صعبا.


وعلى الرغم من هذه القدرات المادية الكبيرة والتفوق العددي فإن العملية لا تبشر بالخير، وستكون صعبة على الاحتلال لأن التضاريس في قطاع غزة معقدة، و"لأن مدينة غزة متاهة حقيقية، والجدران والمباني حتى المدمرة جزئيا، توفر درعا هائلا يلغي جزءًا كبيرًا من ميزة القوة النارية"، وتضاف إلى ذلك الكثافة السكانية العالية، وبالتالي فإن الهجوم البري سينطوي على خسائر مدنية كبيرة".


وفي هذا السياق، يرى غويا أن مأزقا آخر ينتظر الاحتلال في هذه الحرب، وهو أن الهجوم سيتحول إلى قتال في المدن، تكون حماس قد استعدت له بشكل جيد، لأن قوات حماس ستكون قد فخخت الشوارع والمباني وسوف تنصب كمائن بالقناصة وقاذفات الصواريخ المضادة للدبابات. الجزيرة نت 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32381339-1697111108

وزيرة الصحة الفلسطينية: اعداد كبيرة من الجرحى تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات في غزة

6656

نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

c6793aeef291028981d4f0d75fe7a8771639495816

كتائب القسام تستهدف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية

1696761611_20231008_123046-330

إسرائيل تعلن مقتل ضابط خلال الاشتباكات مع "حماس" بغلاف غزة

1081884916_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_f033c3bf1895abddedf3d911392b2243

رئيس بلدية سديروت يطالب بإجلاء مستوطنيها

9f049422-5542-4f35-a1df-7c42cce383d5

هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تقطع المياه والكهرباء عن كل أقسام السجن منذ أمس

أخبار متعلقة
2

قوات الاحتلال تستخدم قنابل الفسفور المحرمة دوليا في قصف غزة

ة

قطر تتوسط لإجراء صفقة تبادل بين المقاومة وإسرائيل

26fbc4a3-53e4-48cb-9072-f23b5dfdae27

ارتفاع عدد الشهداء بغزة إلى 370 شهيداً

1

الجيش الإسرائيلي: حماس أطلقت نحو 3500 صاروخ واقتحمت أكثر من 20 بلدة بالجنوب

8

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 313 شهيدا و1990 جريحا (تحديث)

652165684c59b76e8c1f4c02

موقع عبري يكشف أن "طوفان الأقصى" هجوم شامل لم تشهده إسرائيل في تاريخها