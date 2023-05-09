نشر القبة الحديدية وإجلاء آلاف الإسرائيليين

الوكيل الإخباري -

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن نشر منظومة القبة الحديدية في مناطق مختلفة من البلاد، خصوصا في الجنوب ومنطقة تل أبيب، وسط تحضيرات إلى إجلاء ألاف الإسرائيليين من مستوطنات "غلاف غزة" وسديروت، وذلك في ظل التوتر على جبهة غزة.وأتى ذلك في اعقاب العدوان الذي شنه الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، حيث استشهد 13 فلسطينيا وأصيب 20 آخرون جراء غارات طيران الاحتلال على منازل للمدنيين ومواقع للمقاومة في مناطق مختلفة بقطاع غزة.ومع تصاعد التوتر الأمني، شرع المئات من الإسرائيليين في مستوطنات " غلاف غزة"، الثلاثاء، بإخلاء منازلهم إلى مناطق توصف أنها "آمنة" وسط وشمال البلاد.وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه يتوقع أن يغادر، الأربعاء، 4500 شخص من مدينة سديروت.