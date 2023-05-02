الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تحذيرات من الدفاع المدني لتجنب حرائق الأعشاب الجافة

رئيس برلمان القرم يدعو إلى تحرير المدينة من الاحتلال النازي

استقرار أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

سوريا: مقتل عسكري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مطار حلب

واشنطن تستضيف مفاوضات سلام بين أرمينيا وأذربيجان

فصل الكهرباء اليوم عن مناطق في الطفيلة والكرك والأغوار الجنوبية - أسماء

استئناف الرحلات الجوية بين روسيا والمغرب

أسعار الذهب تستقل وسط حالة حذر قبيل اجتماع الاتحادي

إضراب شامل يعم فلسطين تنديدا باستشهاد الأسير عدنان

الثلاثاء، 02-05-2023 09:17 ص

إضراب شامل يعم فلسطين تنديدا باستشهاد الأسير عدنان

رر


الوكيل الإخباري - عمّ الإضراب الشامل كافة محافظات فلسطين، اليوم الثلاثاء، تنديداً باستشهاد الأسير خضر عدنان، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله.

اضافة اعلان


وأعلنت القوى الوطنية الإضراب بكافة مناحي الحياة، في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، استنكارا لجريمة اغتيال الأسير خضر عدنان، وحمّلت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة.


وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر شباط/فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.


وحسب نادي الأسير، فإن الشهيد خضر عدنان هو أول أسير يستشهد خلال إضراب فردي.


تجدر الإشارة إلى أن ستة أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال بعد خوضهم اضرابا عن الطعام، ففي عام 1970 استشهد الأسير عبد القادر أبو الفحم خلال إضرابه في سجن "عسقلان"، وفي عام 1980 خلال إضراب سجن "نفحة" استشهد الأسيران راسم حلاوة، وعلي الجعفري، والتحق بهما الأسيران، أنيس دولة، واسحق مراغة، وفي عام 1992، نفّذ الأسرى إضرابًا عرف بإضراب "أم المعارك"، وشارك فيه نحو 7000 أسير، واستمر لمدة 19 يوما، واستشهد خلاله الأسير حسين عبيدات.

 


وبارتقاء الأسير خضر عدنان، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 236 شهيدًا، منذ عام 1967، منهم (75) نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء).

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 99

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

الشيخ

الشيخ يحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد خضر عدنان

الاحتلال يفتش

الاحتلال يعتقل مقدسيا من رام الله

88

ماذا قال الشهيد الأسير خضر عدنان في وصيته؟

الخارجية الفلسطينية2

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام الأسير عدنان

888

استشهاد الأسير خضر عدنان بعد 86 يوماً من الإضراب

أخبار متعلقة
احتلال 2

الاحتلال يقتحم قريتين في جنين ويحتجز شابا

1680867600567

الاحتلال يعتقل 650 مقدسيا منذ بداية نيسان

ججججججججججج

البرلمانان العربي والإفريقي يتفقان على حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

طط

الاحتلال يفرج عن أسير من جنين

ططط

الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

-112276513

بكيرات: الاحتلال في تراجع كبير أمام صمود المرابطين بالمسجد الأقصى