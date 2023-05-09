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الثلاثاء، 09-05-2023 01:47 م

عباس يستقبل المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المبعوث الروسي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط فلاديمير سافرنكوف.

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وجرى خلال اللقاء، بحث آخر مستجدات الأوضاع، والتصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في الأراضي الفلسطينية كافة، مطالباً المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان، مؤكدا ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية كأساس لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.


وأكد الرئيس، أهمية العلاقات الفلسطينية- الروسية، وحرص فلسطين على تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.


بدوره، جدّد المبعوث الروسي، موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وللعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.


وحضر اللقاء، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، ووزير الخارجية رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيسة ديوان الرئاسة المناضلة انتصار أبو عمارة.

 

وفا


 




 

 


 

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