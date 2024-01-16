هآرتس: شبكة أنفاق غزة طولها 700 كيلومتر

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، إن هناك تقديرات أمنية تشير إلى أن طول شبكة الأنفاق الإجمالي بقطاع غزة، يصل إلى أكثر من 700 كيلومتر.



ونقلت هآرتس عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم إن "الطول الإجمالي لشبكة أنفاق حماس في قطاع غزة يتراوح ما بين 560 و725 كيلومترا، وإن التقدير السابق في إسرائيل اشار أن شبكة الأنفاق تمتد لحوالي 400 كيلومتر فقط".



بالإضافة إلى ذلك، قدر المسؤولون أن هناك حاليا حوالي 5700 فتحة "عين" في جميع أنحاء القطاع، تؤدي إلى شبكة الأنفاق.

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