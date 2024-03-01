السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية

سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

ابو عبيدة : هذا ما تسبب به القصفِ الصهيونيِّ !

مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل يدعو للضغط على السياسيين

إعلام عبري: تل أبيب ترفض عقد جولة مفاوضات جديدة

البحرية والزوارق تنقذ مواطناً بخليج العقبة

هارتس: كارثة شارع الرشيد قد تغير مسار الحرب

بايدن: الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة

القدرة: الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة

الارصاد : كتلة هوائية باردة وامطار بهذا الموعد

الجمعة، 01-03-2024 10:21 م

هارتس: كارثة شارع الرشيد قد تغير مسار الحرب

1


الوكيل الاخباري - يمكن أن تغير حادثة استشهاد عشرات الفلسطينيين في شارع الرشيد بمدينة غزة خلال عملية توزيع مساعدات غذائية، على مسار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لتحليل نشرته صحيفة "هآرتس" الجمعة.

اضافة اعلان


ويرى التحليل أنه "سواء كان الحادث عرضيا أم لا، فإن "الكارثة" التي وقعت في شمال غزة يوم الخميس ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الجهود المبذولة للتفاوض على وقف إطلاق النار، وقد تثير الغضب على جبهات أخرى". 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

نيكاراغوا تقاضي ألمانيا أمام العدل الدولية

5

سرايا القدس تقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

11

ابو عبيدة : هذا ما تسبب به القصفِ الصهيونيِّ !

55

مسؤول ملف الأسرى بإسرائيل يدعو للضغط على السياسيين

1

إعلام عبري: تل أبيب ترفض عقد جولة مفاوضات جديدة

بايدن

بايدن: الولايات المتحدة ستنفذ إنزالا جويا لمساعدات غذائية على قطاع غزة

أخبار متعلقة
اسامة حمدان

حمدان: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت لتجهيز هجوم جديد

خ

الشرطة الإسرائيلية تقترح إجراء جديد لاتخاذه بساحة المسجد الأقصى برمضان

ش

نائب الرئيس الأميركي: لا سلام دون حل الدولتين

١

هآرتس ترجح موعد إبرام صفقة تبادل وسط ضغوطات على نتنياهو

55

الأمم المتحدة تكلّف لجنة مستقلة بتقييم “حيادية” الأونروا

ط

منظمة العفو: القوات الإسرائيلية استخدمت بالضفة القوة المميتة دون ضرورة