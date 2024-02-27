الثلاثاء 27-02-2024
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الثلاثاء، 27-02-2024 10:57 ص

حمدان: مسودة باريس هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت لتجهيز هجوم جديد

اسامة حمدان


الوكيل الاخباري - قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، يوم الثلاثاء، إن "مسودة باريس هي مقترح أميركي هدفها إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للتجهيز لهجوم جديد، وإن تسريب تفاصيل الوثيقة هدفه الضغط وخلق حالة من الوهن لدى الفلسطينيين".

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وأوضح حمدان في تصريحات له، أن "الاحتلال الإسرائيلي رفض الاتفاق على المسودة التي تقدمت بها الولايات المتحدة، وأضاف: "مسودة الاتفاق الأمريكية والأرقام المذكورة هي مراوغة من قبل الاحتلال، وتهدف إلى حفظ ماء الوجه لـ"إسرائيل، وأن مسودة الاتفاق لم يتم الاتفاق عليها في باريس".


وشدد على أن "الأولوية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإدخال المساعدات وإطلاق برنامج لإعمار غزة دون قيود إسرائيلية ثم يأتي لاحقًا تبادل الأسرى، وما لم يتم وقف المجاعة في غزة وإنهاء العدوان لن نقبل أن تستمر الأمور على هذا النحو".


وبين حمدان أن "هناك مراوغة إسرائيلية للخروج من كل الالتزامات، مؤكدًا أن الترويج لمسودة الاتفاق حالة دعائية لا تصل إلى ما نريد".


وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية تحاول التأثير عبر تسريباتها على الرأي العام الفلسطيني، والرئيس بايدن يمارس النفاق السياسي ويشارك في جريمة قتل الفلسطينيين".


 




 

 


 

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