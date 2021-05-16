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الأحد، 16-05-2021 08:28 م

هجوم صاروخي جديد على أسدود وسديروت

عص
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الوكيل الإخباري - أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد عن إطلاقها رشقة جديدة من الصواريخ على مدينة أسدود ومستوطنة سديروت في جنوب ما يسمى "إسرائيل".

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كما أكدت "كتائب القسام" عبر قناتها في تطبيق "تيليغرام" عن قصفها بعدد من قذائف الهاون موقع إسناد "صوفا" وكيبوتس كرم أبو سالم وتجمعا لقوات جيش الاحتلال قرب كيبوتس نير عام.


بالإضافة إلى ذلك، ذكرت "كتائب القسام" أنها أطلقت عددا من قذائف الهاون عصر اليوم على كيبوتس ناحل عوز، مؤكدة "وجود إصابات في صفوف العدو".


في غضون ذلك، أفادت مصادر بإطلاق صفارات الإنذار في سديروت وكذلك مدينتي عسقلان وأسدود.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 


 




 

 


 

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