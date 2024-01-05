هنية يوجه رسالة لبلينكن

الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية: نأمل من ( وزير الخارجية الاميركي) بلينكن أن يركز في زيارته للمنطقة على إنهاء العدوان في طريق إنهاء الاحتلال.



واضاف في كلمة مصورة له ، تعليقا على زيارة بلينكن للشرق الاوسط : نأمل أن يكون بلينكن قد استخلص العبر من الأشهر الثلاثة الماضية وأدرك أخطاء واشنطن في دعمها للاحتلال.

اضافة اعلان