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الصفدي: إشعال الضفة الغربية ولبنان هدف أجندة التطرف بالحكومة الإسرائيلية

الأربعاء، 03-01-2024 07:46 م

فرنسا تندد بتصريحات وزيرين إسرائيليين تدعو لتهجير الغزيين

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الوكيل الاخباري – نددت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بالتصريحات “الاستفزازية” التي أدلى بها وزيران إسرائيليان تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات في القطاع.

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ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان، إن “فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير”، داعية إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات.

 

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