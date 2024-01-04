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الأمم المتحدة: إعادة توطين الفلسطينيين بغزة انتهاك للقوانين الدولية

الخميس، 04-01-2024 07:10 م

هنية يؤكد خلال تشييع العاروري أن الاحتلال يهرب من فشله عبر عملية اغتيال جبانه في بيروت

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الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، خلال تشييع جثمان الشهيد صالح العاروري ورفاقه في بيروت، إن فلسطين ولبنان يودعان اليوم مع أبناء الأمة رجالاً أشداء خاضوا غمار المعارك في كل الميادين والاتجاهات.

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وأضاف هنية، أن الاحتلال يهرب من فشله عبر عملية اغتيال جبانه في العاصمة اللبنانية بيروت.


وأكد هنية أن قيام الاحتلال باستهداف العاروري في العاصمة بيروت دليل على عقليته الدموية. 

 

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