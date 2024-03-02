السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

تقارير: تعويم الجنيه المصري قريب جداً

هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

3145 ميغاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

البنك الدولي يمدد إغلاق مشروع إزالة مركبات الكربون في الأردن

هآرتس: "مجزرة الطحين" ستغير مسار الحرب

بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

السبت، 02-03-2024 08:46 ص

هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

٢٢


الوكيل الاخباري - شهدت العديد من محطات القطارات في هولندا، وقفات داعمة لفلسطين، وخاصة في مدن أمستردام، وأوتريخت، ولاهاي، وروتردام.

اضافة اعلان


وتجمع المتظاهرون عند 16 محطة للقطارات، رافعين أعلام فلسطين ومطالبين بـ"وقف إطلاق النار".


وندد المشاركون في الاحتجاجات بدعم الحكومة الهولندية لـ "إسرائيل"، ورفعوا لافتات "أوقفوا قصف الأطفال والمستشفيات" و"أوقفوا الاحتلال"، و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، "عار على هولندا".


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
٢

يديعوت أحرونوت: غانتس يتوجه لواشنطن دون التنسيق مع نتنياهو

احتلال٨

تحذير إسرائيلي من تفجر الوضع بالضفة الغربية في رمضان

احتلال

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

٦٦

منظمة الصحة العالمية: مستوى الدمار بمحيط مستشفى الشفاء يفوق الكلمات

ش

هآرتس: "مجزرة الطحين" ستغير مسار الحرب

با

بايدن: سننفذ في الأيام المقبلة عمليات إسقاط جوي للمساعدات في غزة

أخبار متعلقة
1708342402-2062328864

عاجل الإفتاء الفلسطيني يحذر من عواقب منع المسلمين من الوصول إلى الأقصى

م

فلسطين تدين عزم الرئيس الأرجنتيني نقل سفارة بلاده إلى القدس

556

أول تعليق من وائل الدحدوح بعد وفاة والدته: اليوم فقدنا بابا من أبواب الجنة

ج

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال اقتحم الأقصى 22 مرة الشهر الماضي

دد

الاحتلال يستولي على مركبتين في جنين

الاحتلال٦

اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال الضفة الغربية