هولندا.. وقفات داعمة لفلسطين في 16 محطة قطار

الوكيل الاخباري - شهدت العديد من محطات القطارات في هولندا، وقفات داعمة لفلسطين، وخاصة في مدن أمستردام، وأوتريخت، ولاهاي، وروتردام.

اضافة اعلان



وتجمع المتظاهرون عند 16 محطة للقطارات، رافعين أعلام فلسطين ومطالبين بـ"وقف إطلاق النار".



وندد المشاركون في الاحتجاجات بدعم الحكومة الهولندية لـ "إسرائيل"، ورفعوا لافتات "أوقفوا قصف الأطفال والمستشفيات" و"أوقفوا الاحتلال"، و"فلسطين ستتحرر من النهر إلى البحر"، "عار على هولندا".



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن "إسرائيل" حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

