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السبت، 03-02-2024 09:26 ص

اشتباكات مسلحة واعتقالات خلال اقتحامات الاحتلال الضفة الغربية

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الوكيل الاخباري - اندلعت، فجر السبت، اشتباكات مسلحة خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وتنفيذها عمليات دهم واعتقال.

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وأفادت مصادر بأن اشتباكات مسلحة وقعت في مدينة طوباس بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، تخللها تفجير عبوات ناسفة فلسطينية الصنع بآليات الاحتلال.


وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في طوباس، وفتشتها وعاثت فيها تخريبا، واعتقلت المربي يحيى أبو بشارة، والد الأسير أحمد أبو بشارة من منزله.


كما اقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرقي نابلس، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين في شارع المدارس، استهدف خلالها المقاومون جرافة الاحتلال بعبوة شديدة الانفجار.


واقتحمت قوات الاحتلال أطراف بلدة روجيب شرق نابلس، وداهمت منزل عائلة الصوالحي، ونفذت عمليات تفتيش داخل المنزل وفي محيطه، واعتقلت الفلسطيني خليل الصوالحي ونجله خالد وأخضعتهما للتحقيق الميداني قبل أن تفرج عنهما.


 




 

 


 

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