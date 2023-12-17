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6 شهداء بالضفة برصاص وقصف الاحتلال خلال 24 ساعة

الأحد، 17-12-2023 06:29 ص

هو الأطول منذ بدء الحرب .. انقطاع جديد للإنترنت في غزة

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الوكيل الاخباري - قال مرصد "نت بلوكس" أمس السبت إن الإنترنت مقطوع عن قطاع غزة منذ أكثر من 48 ساعة، وهي المرة الخامسة التي يقطع فيها الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات منذ بدء الحرب على القطاع المحاصر، بحسب تأكيد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

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وأضاف المرصد المعني برصد الوصول إلى شبكة الإنترنت حول العالم -في تغريدة عبر موقع إكس- إن الانقطاع الجديد يعد الأطول منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


وتابع أن من شأن انقطاع الإنترنت أن يحد إلى حد كبير من الاطلاع على ما يجري في غزة التي تتعرض منذ 72 يوما للقصف على مدار الساعة، مما أدى حتى الآن إلى استشهاد ما يقرب من 19 ألف فلسطيني وإصابة 51 ألفا.


 




 

 


 

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