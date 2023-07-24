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الإثنين، 24-07-2023 10:50 ص

"هيئة الأسرى": إدارة سجن "نفحة" تبلغ الأسير عرار بقرار عزله من جديد

سجون


الوكيل الاخباري - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن إدارة سجن نفحة أبلغت الأسير حسن عرار (41 عاما) من مدينة رام الله، بقرار عزله من جديد، إذ سيتم نقله اليوم الإثنين إلى زنازين عزل سجن "مجدو".

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وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن قرار العزل الجديد بحق الأسير عرار، يأتي بعد أيام قليلة من خروجه من زنازين عزل "نفحة"، التي وصفها خلال زيارة سابقة من محامي الهيئة له بأنها "أسوأ من سجن "غوانتانامو"، لما فيها من عذاب حقيقي، وفقدانها لكل مقومات الحياة الإنسانية.


وأشار إلى أن العزل السابق للأسير عرار الذي استمر لشهرين ونصف الشهر تقريباً، جاء وفق سياسة انتقامية، إذ تم التعامل معه بطريقة لا أخلاقية، إذ كانت إدارة السجن تحضر الفرشة له عند الساعة العاشرة مساءً، وتأخذها عند العاشرة صباحًا، إضافة إلى تعمد انتهاك خصوصيته خلال استحمامه، وتعمد الضرب والشتم والاعتداء على الأسرى المعزولين كافة، وسحب كل أغراضهم حتى الأوراق والأقلام، وحرمانهم من الفورة (التنفس) في معظم الأحيان.

 

وفا


 




 

 


 

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