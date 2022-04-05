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الثلاثاء، 05-04-2022 02:15 م

"هيئة الأسرى": تحويل كافة الأسرى المرضى للحجر في عيادة "سجن الرملة" بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري-حولت عيادة "سجن الرملة" كافة الأسرى المرضى والبالغ عددهم 17 أسيرا الى الحجر، بعد ظهور إصابة أسير بفيروس "كورونا".

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وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الإصابة المؤكدة لأسير واحد فقط، وترفض إدارة السجن إعطاء اسمه لمحاميها، كما ترفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالموضوع.


وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المرضى، وإن تسلل الفيروس إليهم نتاج إهمال طبي حقيقي من قبل العاملين في هذا المكان، والذي يفتقد لكافة الإمكانيات الصحية والحياتية والإنسانية.
يذكر أن الأسير المريض المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد من ضمن الأسرى المتواجدين في مستشفى سجن الرملة.

وفا

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