وزارة الصحة في غزة: 10022 شهيدا منذ بدء العدوان

الوكيل الاخباري - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 10022 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.



ونوه أن الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ونتج عنه استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.



وتابع" الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة."



وأكد أن الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.

