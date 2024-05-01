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الأربعاء، 01-05-2024 09:20 ص

وزيرة الاستيطان في الاحتلال ترفض تضحية حكومتها بكل شيء مقابل استعادة المحتجزين

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الوكيل الإخباري-قالت وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال أوريت ستروك لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحكومة تضحي بكل شيء من أجل استعادة 22 أو 33 محتجزًا لا يستحقون البقاء.

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وتنتمي ستروك لحزب الصهيونية الدينية المتطرف الذي يتزعمه وزير المالية بنيامين سموتريتش.


وفي وقت سابق، ادعت ستروك أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وأنه لا يحق للفلسطينيين إقامة دولة لهم، رافضة لقيام الدولة الفلسطينية ليس "لكونها فقط غير مستحقة ودون حق تاريخي، وإنما أيضًا لأنها تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل والسلام العالمي" وفقا لقولها . 

من جانبها ، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الشرطة الإسرائيلية استدعت أفرادا من عائلات محتجزين بغزة لمشاركتهم بأعمال عنف خلال مظاهرة أول أمس.



 




 

 


 

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