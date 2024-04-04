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الخميس، 04-04-2024 10:25 ص

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين ويحطم مركبات في بيت لحم

احتلال 999


الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم.

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وأفاد مصدر أمني لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن ياسر إبراهيم اطريش (46 عاما)، ونجله أمجد (23 عاما)، بعد دهم المنزل وتفتيشه.


وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وحطمت مركبات في قرية زعترة شرقا.


وأشار إلى أن تلك القوات اعتقلت الجريح محمد رائد شمروخ (24 عاما)، وأشرف محمد سجدية (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، ما أسفر عن اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام تجاه الفلسطينيين .


 




 

 


 

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