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الأحد، 05-11-2023 12:43 م

وزيرة الخارجية الفرنسية: فرنسا تدعم حق الفلسطينيين في دولة مستقلة

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الوكيل الإخباري - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إن الفلسطينيين لهم الحق في العيش بسلام، وفرنسا وتدعم حقهم في دولة مستقلة.

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وأضافت كولونا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه يجب بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات الدولية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة.


وأكدت أن فرنسا صوتت لصالح قرار وقف إطلاق النار، منوهة إلى أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته في هذا الشأن، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين ودعم وصول المساعدات إلى غزة.


وقالت كولونا إن هناك مسؤولية جماعية لمحاولة إيقاف هذه الكارثة الإنسانية وإيصال المساعدات بشكل دائم.


وشددت على أن فرنسا ستبذل كل جهد ممكن لتفادي توسع الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي وسلمي، موضحة أنه من المهم منع توسع الحرب خاصة في لبنان وعلى أي طرف ألا يفكر في دخول الحرب.


وأشارت إلى أن فرنسا ستعمل على إعادة الأفق السياسي للنزاع وتحقيق الأمن لإسرائيل ودولة للفلسطينيين.

 




 

 


 

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