عباس من القاهرة: لن نرحل وسنبقى في أرضنا

الوكيل الإخباري -

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام" اليوم السبت، إن إسرائيل تستهدف آلاف المدنيين والمشافي والمدارس ومراكز الإيواء دون تمييز.وأشار عباس الى ان حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تسمع نداءاتنا لوقف إطلاق النار، ومن هنا نجدد رفضنا قتل المدنيين من الجانبين، مؤكدا أن دوامة العنف تتجدد كل فترة بسبب غياب العدالة وإهمال حقوق الفلسطينيين، وعلى مجلس الأمن القيام بمسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني.واكد أن السلام يتحقق بتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وحل قضية اللاجئين.وحذر الرئيس عباس من عمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية قائلا: "لن نرحل..لن نرحل..لن نرحل وسنبقى في أرضنا".