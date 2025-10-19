نتنياهو يوعز للجيش بـ"العمل بقوة" في غزة وغارات إسرائيلية تعم القطاع

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز للجيش بالعمل بقوة في قطاع غزة.



واتهم نتنياهو حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم على قواته في رفح والذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين.

اضافة اعلان