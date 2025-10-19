الأحد 2025-10-19 05:41 م
 

نتنياهو يوعز للجيش بـ"العمل بقوة" في غزة وغارات إسرائيلية تعم القطاع

الأحد، 19-10-2025 03:50 م

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أوعز للجيش بالعمل بقوة في قطاع غزة.

واتهم نتنياهو حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد هجوم على قواته في رفح والذي أوقع قتلى وجرحى في صفوف الإسرائيليين.

 بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش هاجم 20 هدفا في أنحاء قطاع غزة.

 
 
