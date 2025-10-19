الأحد 2025-10-19 03:34 م
 

شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال شرق جباليا

غزة
غزة
 
الأحد، 19-10-2025 02:01 م
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، ظهر الأحد، في قصف طائرات الإسرائيلية شرق جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف طائرات الاحتلال شرق جباليا، ولم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان، نظرا لخطورة الوضع هناك، ولأنه يُصنف - حسب ادعاء جيش الاحتلال- منطقة خطيرة.
 
 
