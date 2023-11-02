وزير الخارجية الايراني : هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظله ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتم بحث تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين".



وأضاف عبداللهيان في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء: "في قطر وتركيا، كانت مهمتنا في سياق مشاورات (الرئيس) مع مسؤولي ورؤساء مختلف الدول الإسلامية والعربية هي متابعة موضوع عقد اجتماع طارئ لرؤساء الدول الاسلامية.

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في هذه الرحلة، قطعت هذه الفكرة شوطا طويلا. ونأمل أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب في السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي".



وتابع قائلا: "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضا تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات".



روسيا اليوم