الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" وتدمر آليتين صهيونيتين

الأوقاف تعمم بإقامة صلاة الغائب غداً

الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى نصر الله قبيل خطابه المرتقب

مدعوون لإجراء مقابلات شخصية والامتحان التنافسي - أسماء

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 18 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

ناشونال إنتريست: حرب غزة أكثر خطورة بالنسبة للاحتلال من حرب 1973

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الى 332 منذ بدء عملية طوفان الاقصى

فيديو - شاهد مقتل إسرائيلي إثر إطلاق نار في الضفة الغربية

وزير الخارجية الايراني : هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

عاجل

كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" وتدمر آليتين صهيونيتين

الخميس، 02-11-2023 11:49 ص

وزير الخارجية الايراني : هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام

1


الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني إن "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظله ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة ويتم بحث تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين".

وأضاف عبداللهيان في تصريح للصحفيين مساء الأربعاء: "في قطر وتركيا، كانت مهمتنا في سياق مشاورات (الرئيس) مع مسؤولي ورؤساء مختلف الدول الإسلامية والعربية هي متابعة موضوع عقد اجتماع طارئ لرؤساء الدول الاسلامية.

اضافة اعلان

 

في هذه الرحلة، قطعت هذه الفكرة شوطا طويلا. ونأمل أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب في السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمنظمة التعاون الإسلامي".

وتابع قائلا: "هناك خطة لتحقيق وقف مؤقت لإطلاق النار لبضعة أيام، وفي ظل وقف إطلاق النار المؤقت هذا، ستدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع. ولنرى أيضا تبادل إطلاق سراح الأسرى المدنيين من الجانبين، والذي يشمل إطلاق سراح جميع الأسيرات الفلسطينيات".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60hYZ

الاحتلال يغلق بلدات شرق طولكرم

ممممم

كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" وتدمر آليتين صهيونيتين

1120232111623453157806

الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة إلى نصر الله قبيل خطابه المرتقب

169884257861890700

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الى 18 منذ بدء الاجتياح البري لغزة

5252

ناشونال إنتريست: حرب غزة أكثر خطورة بالنسبة للاحتلال من حرب 1973

4

ارتفاع عدد قتلى جنود الاحتلال الى 332 منذ بدء عملية طوفان الاقصى

أخبار متعلقة
2023_2_2_21_29_17_394

إسرائيل: نرفض الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة

1880EBDC-CA92-42D0-85F3-E947C9B69734

تركيا تضع خطة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جواً

000_33XZ7JY

بلينكن : خطة امريكية اسرائيلية لادخال المساعدات الى غزة