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الإثنين، 23-10-2023 12:08 م

تركيا تضع خطة لنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة جواً

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن القوات الجوية التركية تخطط لتنفيذ أربع مهمات لنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وذلك بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضافت الوزارة: "لقد بدأنا تحميل طائرات النقل العسكري التابعة لسلاح الجو التركي، المساعدات الإنسانية التي تم إعدادها بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات التركية، تتضمن بشكل رئيسي الإمدادات الطبية والأدوية.

وتابعت الوزارة في بيانها: "وبمجرد أن تصبح طائراتنا جاهزة، ستطير إلى مصر. وتم التخطيط لأربع رحلات جوية لتوصيل الإمدادات الإنسانية إلى المنطقة".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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