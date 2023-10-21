السبت 21-10-2023
الوكيل الاخباري

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

تسريبات عن عصيان بوزارة الخارجية الأميركية وبلينكن يقر بظروف صعبة

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

هل حُذفت سيناء من خرائط "غوغل" ؟

بيان مشترك من الفصائل الفلسطينية بشأن الاحداث

مطار الملك الحسين يستقبل 107 سياح من بلغاريا

جيش الاحتلال : نستعد للمرحلة التالية من الحرب

الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب

الملك ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان التطورات الخطيرة في غزة

عاجل

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

السبت، 21-10-2023 02:55 م

وزير الخارجية السعودي: نطالب باتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل

6533b93342360443eb45ede7


الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه.

وقال خلال مشاركته في قمة القاهرة للسلام: نرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، وإننا نعرب عن خيبة أملنا في عجز مجلس الأمن الدولي عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية في غزة حتى الآن، ونطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة.

اضافة اعلان


وأضاف: الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار.
وتابع: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك بشكل جدي، واتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل، وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4_news_1697450112

كتائب القسام تجدد القصف على "تل ابيب" رداً على المجازر الصهيونية

main_image6533d2f532ebe

إعلام عبري: إنذار بهجوم سيبراني على المستشفيات التابعة للاحتلال

wafaimage-17-jfif-11d7a932-c319-4356-b526-a2b96ce5daec-1697894843

شهيد وإصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح

653396c34c59b77d1076cc92

احتجاج في طوكيو ضد الغارات الإسرائيلية على غزة

251911

المقاومة ترد على تهديدات الاحتلال بالاجتياح البري لغزة

6533ba184c59b713c71f7987

روما تشهد مسيرة لدعم فلسطين

أخبار متعلقة
111

فتح معبر جسر الملك حسين للمغادرين إلى فلسطين غداً

main_image652642750439a

إعلام عبري: 20 مستوطنة دُمّرت والجزء الأكبر منها أُحرق كلياً

03098333628074727087330510071358

إصابة شاب برصاص الاحتلال شمال بيت لحم

resize

الاحتلال يغلق طريقا زراعيا في نحالين غرب بيت لحم

4b4554ea862ea9d75fb9c8f5afbece3d3983737a

دائرة الشؤون الفلسطينية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ك

الرئيس الإندونيسي يدعو لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين