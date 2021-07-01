وزير العدل الفلسطيني يكشف أسباب وفاة نزار بنات

الوكيل الإخباري - قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني ورئيس لجنة التحقيق في وفاة الناشط والمعارض نزار بنات، إن الأخير "تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية".

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جاء ذلك في تصريحات صحافية ، حول مجريات التحقيق في اغتيال بنات، الخميس الماضي، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل.



وأشار الشلالده إلى أنه "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم".



وأضاف: "تعرض (نزار) لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله تم الإغماء عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقلوه (أفراد القوة الأمنية) إلى مستشفى عالية (الحكومي في الخليل) بسيارات الأجهزة الأمنية، لكنه وصل ميتا".



وقال: "ثبت للجنة من خلال المشاهدات المصورة وكل الإفادات خروج المتوفى من المنزل مع القوة الأمنية على قيد الحياة، لكن توفي في الطريق".

وتابع الشلالده: "سبب الوفاة -من حيث المبدأ- هو الصدمة الإصابية، ما تسبب بحدوث فشل قلبي ورئوي حاد".



وقال: "عندما انتهينا من التقرير تم تسليمه بكل جوانبه، لرئيس الوزراء الفلسطيني (محمد اشتية) الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري في فلسطين من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية".



ولفت إلى أنه "رغم أن الوفاة غير طبيعية، فإن الملف انتقل بشكل قانوني إلى الجهة القانونية المختصة".

المصدر: معا